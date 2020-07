E-learning e nuovi modelli di didattica: così ripartono le università

Mentre è ancora incerto se gli atenei potranno riaprire in presenza a settembre, lo Svimez propone di aumentare le risorse per il diritto allo studio e investire nelle infrastrutture digitali. La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale durante l’emergenza coronavirus, ma c’è chi da sempre insegna e impara a distanza: le università telematiche, 11 in Italia, che si basano su flessibilità e personalizzazione del percorso di studi

Sono ancora molte le incognite che accompagnano la ripartenza delle università italiane a settembre. Mentre è ancora incerto se gli atenei potranno riaprire in presenza nell’anno accademico che sta per iniziare, la crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus rischia di far crollare gli iscritti, con un calo stimato di 10mila matricole per l'anno 2020/21, di cui due terzi al Sud. A lanciare l'allarme è lo Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, che formula una serie di proposte, dalle borse di studio all'estensione della no tax area, anche per ridurre il gap Nord-Sud e fare in modo che gli studenti del Meridione non paghino il prezzo più alto di questa situazione. Per contrastare gli effetti della crisi, lo Svimez propone, tra l’altro, di aumentare le risorse per il diritto allo studio e investire nelle infrastrutture digitali.

L’investimento nell’e-learning

Proprio l’importanza del potenziare il digitale e la didattica online è al centro delle proposte per far sì che le università possano garantire il rientro in sicurezza degli studenti e al tempo stesso la continuità dell’insegnamento. In queste ultime settimane in molti hanno sostenuto che l'e-learning può rappresentare una valida soluzione per favorire la diffusione democratica del sapere, anche se gli esperti di didattica sottolineano che non può risolversi nella semplice trasposizione online del metodo di studio in presenza. “È necessario stabilire regole certe, che siano in grado di individuare parametri chiari, capaci di misurare l'efficacia del metodo, l'efficienza dei supporti tecnologici, la fruibilità da parte degli utenti, e i risultati raggiunti”, spiega Danilo Iervolino, fondatore e presidente dell’Università Telematica Pegaso, la prima I-University italiana.

In Italia 11 università telematiche

Ma c’è anche chi crede da sempre nella didattica a distanza. In Italia si contano 11 università telematiche, tra cui l’Università Telematica Pegaso, che rilascia titoli accademici per 10 corsi di laurea (Giurisprudenza, Ingegneria civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza). Istituito nel 2006, è il primo ateneo privato per numero di iscritti (oltre 100mila studenti tra corsi di laurea e post) con oltre 90 sedi d’esame in tutta Italia e più di 700 poli didattici. Sono 300 i docenti che insegnano, per un’offerta formativa che comprende anche 150 master professionalizzanti, 18 corsi di perfezionamento, 80 corsi di Alta Formazione, 385 esami singoli, 6 accademie e 2 certificazioni.