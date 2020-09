Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Per quanto riguarda il tema delle scuole abbiamo un accordo con l'Ufficio scolastico regionale per i test da eseguire sul personale: a oggi abbiamo 40 mila prenotazioni, su 120 mila persone interessate, 10 mila test di sieroprevalenza sono stati già svolti dal 20 di agosto a oggi. Il tasso di positività, secondo i primi dati, ricalca quello emerso dall'indagine nazionale condotta dall'Istat, intorno all'1,2 per cento", ha affermato nel corso dell'audizione in commissione regionale l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Intanto ieri su oltre 10 mila tamponi si sono registrati 125 casi di questi 61 sono a Roma, zero i decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 48%) e i casi con link dalla Sardegna (circa 40%). (DIRETTA)

7:17 – Scuola, D'Amato: “Già 10mila test sul personale”

"Per quanto riguarda il tema delle scuole abbiamo un accordo con l'Ufficio scolastico regionale per i test da eseguire sul personale: a oggi abbiamo 40 mila prenotazioni, su 120 mila persone interessate, 10 mila test di sieroprevalenza sono stati già svolti dal 20 di agosto a oggi. Il tasso di positività, secondo i primi dati, ricalca quello emerso dall'indagine nazionale condotta dall'Istat, intorno all'1,2 per cento". Così nel corso dell'audizione in commissione regionale l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Sono state costituite delle equipe anticovid per le scuole - aggiunge - che saranno il cuore della nostra azione di monitoraggio: entro il 4 di settembre le Asl devono indicare i coordinatori di queste unità".