Berlusconi, la figlia Barbara: improbabile che l'abbia infettato io

Barbara Berlusconi interviene a gamba tesa sulle ricostruzioni della sua estate passate tra feste e poche precauzioni: "Non ci sto a sentirmi dire questo. Non mi riconosco in questa specie di ritratto. Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna. Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano. Mai come quest'anno sono stata praticamente sempre a Villa Certosa: altro che movida... Pannolini, piuttosto!".

"Non sono stata io ad infettare mio padre"

"Dopo tre tamponi e un test sierologico negativi è molto improbabile che papà abbia preso il Covid-19 da me. Lui è risultato positivo molto dopo, e ultimamente il periodo di incubazione del virus si è ridotto", ha spiegato Barbara Berlusconi. "Non sono stata io ad infettare mio padre (Il liveblog con tutti gli aggiornamenti). La caccia all'untore è una cosa da Medioevo - ha concluso - e la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile".