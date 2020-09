Covid, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti. DIRETTA

Dopo la comparsa di alcuni sintomi, intorno alla mezzanotte Silvio Berlusconi - si apprende - è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al Covid-19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Il quadro clinico, si legge in una nota dello staff del leader di Forza Italia, non desta preoccupazioni. Attualmente si trova in isolamento presso il settore Diamante.

"Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene - aveva dichiarato ieri Berlusconi -, sono anch'io vittima come tanti italiani del contagio del covid, una malattia di cui non ho mai sottovalutato l'importanza, né i rischi che comporta e la conseguente necessità di misure rigorose di tutela della salute pubblica". Da mercoledì l'ex premier era in isolamento, dopo il tampone positivo, nella Villa San Martino ad Arcore.

Positiva è anche la sua nuova compagna, Marta Fascina, che ha trascorso con lui il lockdown e lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris e in Sardegna. Qui sono ancora in isolamento domiciliare a Villa Certosa due figli dell'ex premier, Barbara e Luigi, che pare non abbiano avuto contatti ravvicinati con il padre dal 16-17 agosto. Fra i contagiati nella cerchia di Berlusconi, c'è anche un uomo della sua scorta, quest'estate al suo fianco ad Arcore e in Provenza.

Silvio Berlusconi, contagiato dal covid, combatte "come sempre", e riflette su quanto sia grave la tragedia della pandemia: "Penso a chi non c'è più, penso a chi ha perso i suoi cari", dice in un colloquio con La Stampa e un'intervista al Mattino. E racconta che non gli sono mancati gli auguri di pronta guarigione, sia dagli alleati che dall'opposizione: "Ho ricevuto tante di quelle telefonate e di quei messaggi che sono felice ma anche imbarazzato perché non so se riuscirò a rispondere a tutti". "Non posso dire di essere al 100 per cento, ma mi sento solo un po' debole", ha spiegato il fondatore di Forza Italia, poi ricoverato nella notte all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. "E' una malattia insidiosa, e infatti non l'ho mai sottovalutata". Berlusconi è comunque intenzionato a fare campagna elettorale con interventi sui giornali, sulle radio e in videoconferenze. "Forza Italia è l'unico partito, che "combatte contro le tre grandi oppressioni dello Stato, quella fiscale, quella burocratica e quella giudiziaria. Per questo restiamo indispensabili, per un centrodestra in grado di governare, di rilanciare il Paese, di essere credibile in Italia e nel mondo". L'ex premier, in tema Regionali, si sofferma sulla sfida in Campania di Caldoro contro De Luca che, secondo Berlusconi, è stato abile, "nel costruire la sua immagine nell'emergenza Covid usando un linguaggio diretto e a tratti provocatorio"; anche se "sotto il sorriso o sotto la grinta, il nulla. O meglio, c'è il disastro di una regione al collasso anche sotto il profilo sanitario". Il leader di Forza Italia non ha mai condiviso l'idea di considerare ogni elezione come se fosse prima di tutto un test politico nazionale. Però "queste elezioni avranno anche un valore politico generale - spiega - e saranno un segnale negativo per il governo delle quattro sinistre, confermando che il centrodestra è la maggioranza reale nel Paese".

Il ricovero di Silvio Berlusconi in ospedale è avvenuto attorno alla mezzanotte di ieri. Il leader di Forza Italia ieri nel tardo pomeriggio è intervenuto telefonicamente a un convegno del partito a Genova spiegando di stare "abbastanza bene", di non avere più febbre e dolori. Qualche ora più tardi, però, è stato deciso il ricovero al San Raffaele. L'ex premier si trova in una stanza isolata del settore D, dedicato ai pazienti solventi.

Berlusconi è arrivato nella notte all'ospedale, accompagnato in macchina dalla sua scorta. E' apparso stare abbastanza bene, camminava senza fatica. Attualmente, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è ricoverato presso il settore Diamante dell'ospedale, che è lo stesso dove è stato ricoverato anche in altre occasioni.

