Berlusconi ricoverato per coronavirus, le ultime notizie. LIVE

Berlusconi, l'ex moglie Veronica: "Sono addolorata"

Si dice 'addolorata e anche un po' preoccupata', in un colloquio con la Repubblica, Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, che gli ha fatto avere un messaggio di vicinanza e incoraggiamento - riferisce il quotidiano - quando ha saputo che l'ex premier era stato colpito dal virus. Ma aggiunge che i figli l'hanno rassicurata. Poi dice no alla 'caccia al colpevole', che rischia di mettere in secondo piano quanto di buono è stato fatto, fra l'impegno degli operatori sanitari e i tentativi risolvere i problemi di questi giorni, come il ritorno a scuola in sicurezza.