Berlusconi ricoverato, la polmonite bilaterale è tipica dei casi Covid

Il professor Luca Richeldi, pneumologo e direttore del dipartimento di pneumologia del Policlinico Gemelli, spiega che la patologia riscontrata all’ex premier "non è un elemento di gravità, anzi rientra nel quadro delle polmoniti virali e in quelle da Covid che hanno questa forma clinica”. Poi aggiunge: “Ricovero di cautela, mi aspetto che si risolva positivamente"

Silvio Berlusconi, dopo la positività al coronavirus, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per un principio di polmonite bilaterale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Una patologia che "non è un elemento di gravità. Anzi rientra nel quadro delle polmoniti virali e in quelle da Covid che hanno questa forma clinica, appunto quasi sempre bilaterale”, ha spiegato il professor Luca Richeldi, pneumologo, direttore del dipartimento di pneumologia del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico Scientifico del ministero della Salute (LA FOTOSTORIA DI BERLUSCONI - LE TAPPE DELLE SUE ULTIME SETTIMANE).

Cosa sapere su questo tipo di polmonite leggi anche Berlusconi, dalle vacanze in Sardegna al ricovero per Covid: le tappe La polmonite virale comporta il coinvolgimento del tessuto interstiziale, quello presente tra un alveolo e l'altro nella parte più profonda dei polmoni. Che sia precoce - come nel caso dell'ex premier - significa che è all'esordio, quindi in una fase molto iniziale. I sintomi in via generale sono febbre, tosse, mancanza di fiato, brividi, stanchezza, malessere generale. Ma non sempre sono tutti presenti contemporaneamente. La diagnosi si può fare per via radiologica ma anche con l'auscultazione e con gli esami del sangue. La cura ad oggi è l'aiuto respiratorio con ossigeno, meno l'uso di antivirali come il già molto discusso remdesivir.

Gli esperti non preoccupati approfondimento Dal malore di Montecatini al Covid, tutte le sfide di Berlusconi La polmonite bilaterale diagnosticata a Silvio Berlusconi come conseguenza della patologia legata al Covid non sembra destare preoccupazioni nel professor Zangrillo, primario del San Raffaele e medico dell'ex premier che parla di un "blando coinvolgimento polmonare" e neppure tra gli esperti e in particolare tra gli pneumologi. "Sono convinto che si sia trattato di un ricovero di cautela e che ci sarà una evoluzione positiva", sostiene il professor Luca Richeldi . Anche tenuto conto del quadro clinico pregresso, neppure l'età sembra essere un fattore di rischio di per sé. "Si tratta - dice infatti Richeldi - di un paziente monitorato che, conduce una vita sana e non è fumatore. "Non riesco a pensare ad elementi di gravità, spiega. Berlusconi - aggiunge Richeldi - è un paziente a cui è data la massima attenzione procedendo con molta cautela. Ha al fianco uno staff che lo segue attentamente e che alza i livelli di cautela ed ha quindi una salute molto monitorata" .