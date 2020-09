Berlusconi ricoverato per Covid, Veronica Lario: "Sono addolorata"

"Sono addolorata e anche un po' preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla". Così Veronica Lario ha espresso la sua vicinanza all'ex marito Silvio Berlusconi in un colloquio pubblicato dal quotidiano la Repubblica . Il leader di Forza Italia, positivo al Coronavirus, prosegue intanto il suo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano : per lui un principio di polmonite bilaterale ma nessuna terapia intensiva ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Veronica Lario: "Non mi piace la caccia al colpevole"

Nel colloquio, Veronica Lario (che, riferisce il quotidiano, ha fatto avere un messaggio di vicinanza e incoraggiamento all'ex premier) ha ribadito l’inutilità di una caccia all’untore dopo le acuse alla figlia, Barbara Berlusconi di aver contagiato il padre: "Non mi piace la caccia al colpevole, rischia di mettere in secondo piano quanto di buono abbiamo fatto, lo straordinario impegno dei medici e degli infermieri, le terapie che si stanno sperimentando e i problemi di questi giorni: la ripresa della scuola in sicurezza, il ritorno alla vita normale dei nostri ragazzi che non possono essere tenuti prigionieri". Sempre Repubblica, infine, precisa che Veronica Lario e Silvio Berlusconi non si parlano da 12 anni e che "la battaglia legale ed economica sul divorzio è destinata a proseguire".