7/22

In Basilicata sono 10 i braccianti extracomunitari risultati positivi dopo i test effettuati in un centro di accoglienza allestito per la raccolta del pomodoro a Palazzo San Gervasio (Potenza). Sono in totale 33 i migranti positivi al coronavirus in isolamento in strutture d'accoglienza della Regione