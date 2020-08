Coronavirus Russia, il presidente Putin: registrato il primo vaccino

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la registrazione del primo vaccino contro il coronavirus. "Stamattina è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo", ha detto in una riunione del governo. "So che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un'immunita' stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli", ha detto Putin.

Due mesi di test sull'uomo

Il vaccino è stato approvato dal ministero della Salute russa, dopo meno di due mesi di test sull'uomo presso il Gamaleya Institute di Mosca. La fase 3 dei test clinici è iniziata la settimana scorsa e si pensa ora alle fasi operative di somministrazione. Nelle passate settimane il Cremlino aveva annunciato di poter vaccinare la popolazione gratuitamente entro l'autunno. "Spero che la produzione di massa venga avviata presto", ha detto sempre oggi Putin, dicendo alla stampa che la sua stessa figlia sarebbe stata già vaccinata. I timori di alcuni esperti sono che il Paese abbia messo al primo posto l'importanza di arrivare primo nella corsa internazionale al vaccino contro il coronavirus, a discapito della sicurezza.

I casi nel Paese

Il Paese ha registrato nelle ultime 24 ore 4.945 casi di Covid-19 e 130 decessi: è la prima volta dal 23 aprile che i nuovi contagi scendono sono sotto quota 5mila. I casi accertati dall'inizio dell'epidemia nel Paese sono ora 897.599, con 15.131 decessi totali.