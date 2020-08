Coronavirus, Russia: possibile vaccinazione di massa da ottobre

Le autorità sanitarie russe si starebbero preparando per avviare una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus già da ottobre. Lo ha reso noto il ministro della sanità della Russia, Mikhail Murashko, spiegando che verrà data la priorità a medici e insegnanti. "Abbiamo in programma vaccinazioni più ampie per ottobre", ha dichiarato Murashko, presso il N.I. Pirogov National Medical and Surgical Centre a Mosca, in Russia.

Come riporta Reuters, citando quanto scritto dalle agenzie di stampa locali, il ministro ha aggiunto che l'istituto di ricerche statale Gamaleya, situato a Mosca, ha completato i trial clinici di un candidato vaccino russo e che le autorità sanitarie del Paese sarebbero al lavoro per preparare la documentazione per la sua registrazione.

Vaccino russo potrebbe essere approvato questo mese

Secondo fonti anonime, citate da Reuters, il primo potenziale vaccino russo potrebbe essere approvato dalle autorità locali già questo mese. Murashko non avrebbe fornito informazioni in merito al tipo di vaccino utilizzato, ma come riporta la fonte, l’istituto Gamaleya ha lavorato su un vaccino a base di adenovirus.