Coronavirus in Italia e nel mondo, le notizie del 1 agosto. LIVE

Contagi in crescita in Italia. 379 casi e 9 morti nelle ultime 24 ore ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute avvertono: “Trasmissione del virus diffusa e tendenza in aumento”. Finisce il distanziamento sui treni : i convogli ad alta velocità potranno viaggiare con il cento per cento dei posti occupati. Decisione non condivisa dagli esperti. E in Lombardia via l'obbligo di distanziamento sui mezzi pubblici. Per il quarto giorno consecutivo negli Stati Uniti i morti per la pandemia superano quota 1.200 . Polemica sull'eventuale riapertura delle scuole fortemente voluta dal Governo. Crescono le speranze per un vaccino entro fine anno.