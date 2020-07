Coronavirus, negli Usa contagi a quasi 4,5 milioni

Negli Stati Uniti per il terzo giorno consecutivo si sono registrati più di 1.200 morti. Il presidente Trump: "Nuovo lockdown non può essere la risposta". Il Paese del centro America intanto ha superato il Regno Unito per numero di morti: solo Usa e Brasile ne hanno fatti segnare di più

Usa, terzo giorno consecutivo con più di 1.200 morti

Negli Usa i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 72.238, secondo quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. I morti sono stati 1.379, ed è il terzo giorno consecutivo in cui i decessi superano quota 1.200. I contagi complessivi nel Paese sono quasi 4,5 milioni. In conferenza stampa, il presidente Donald Trump ha affermato che questa "terribile malattia" è "molto contagiosa" ma un nuovo "shutdown totale non può essere la risposta". Poi ha sottolineato che le scuole devono riaprire ma non è possibile garantire che siano sicure, e ha ribadito di

ritenere che i giovani siano "quasi immuni" rispetto al Covid-19. Intanto il Pentagono ha aggiudicato al colosso farmaceutico britannico GlaxoSmithKline un contratto da 342 milioni di dollari per la produzione di "quantitativi di massa di vaccino contro il Covid-19" per le truppe statunitensi.

Morto l'ex candidato alla Casa Bianca Herman Cain

Sempre negli Usa è morto a causa del coronavirus l'ex candidato repubblicano alla Casa Bianca Herman Cain. L'imprenditore di 74 anni, noto come il "Re della pizza", era stato ricoverato il 2 luglio scorso e - secondo quanto riportano alcuni media - potrebbe aver contratto il Covid-19 al controverso comizio di Donald Trump a Tulsa.