Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l'incentivo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, con le novità introdotte nel decreto Rilancio. Per la misura sono stati messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si aggiungono ai fondi già stanziati per l'incentivo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per il 2021.