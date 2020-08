Coronavirus, le ultime misure prese dai Paesi per contenere il Covid

In Australia, lo Stato di Victoria va di nuovo in lockdown, con il premier Daniel Andrews che ha annunciato la chiusura delle attività non essenziali per la durata di sei settimane. La Grecia ha annunciato un'altra proroga del lockdown per contrastare il virus nei suoi sovraffollati campi di migranti. Intanto, il governatore di Lagos, la maggiore città della Nigeria, ha annunciato che moschee e chiese riapriranno rispettivamente il prossimo 7 e 9 agosto