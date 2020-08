Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Upi-Anci ha dato l'ok al documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza per la fascia da 0 a 6 anni per gli istituti scolastici come asili nido e scuole materne. Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina né il controllo della temperatura. Da evitare attività con intersezione gruppi e il portare giochi da casa. Ecco le misure pensate per la riapertura in autunno.