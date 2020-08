"Senza creare nessun allarmismo e solo in via precauzionale, per la sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti, chiuderemo al pubblico, per quindici giorni, gli uffici della sede centrale del Municipio. L'attività amministrativa non subirà variazioni o rallentamenti”, ha affermato il sindaco Vincenzo Figliolia

La sede centrale del Comune di Pozzuoli (Napoli), in via Tito Livio al Rione Toiano, compresi l'Ufficio Mobilità e la sede dei Lavori Pubblici, sono stati chiusi per 15 giorni in via precauzionale con ordinanza del sindaco, Vincenzo Figliolia. La decisione è maturata, a seguito alla positività a Covid-19 di uno stagista in carica all'ufficio tecnico, al termine della riunione del comitato operativo comunale di protezione civile convocato d'urgenza dal sindaco. Questa mattina la palazzina dove lo stagista svolgeva la sua attività di formazione è rimasta chiusa per precauzione. (DIRETTA – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il sindaco: “Chiuderemo al pubblico, per quindici giorni”

"Senza creare nessun allarmismo e solo in via precauzionale, per la sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti, chiuderemo al pubblico, per quindici giorni, gli uffici della sede centrale del Municipio, in attesa che siano completati i link epidemiologici dei contatti avuti dallo stagista risultato positivo al Covid. L'attività amministrativa non subirà variazioni o rallentamenti, ma proseguirà normalmente", ha spiegato il sindaco in una nota diffusa nel pomeriggio. Nella sede centrale del municipio resterà aperto solo il Protocollo Generale, con un servizio di front office all'ingresso. È già partito, intanto, un intervento di sanificazione di tutti i locali del complesso municipale di via Tito Livio.