Coronavirus, il bollettino del 2 agosto

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 248.070. Le vittime, in totale, sono 35.154, con 8 decessi nelle ultime 24 ore, tutti in Lombardia (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 239 casi (ieri +295), di cui 49 in Emilia-Romagna, 45 in Veneto, e 38 in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE).