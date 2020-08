Coronavirus, il bollettino dell'1 agosto

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 247.832. Le vittime, in totale, sono 35.146, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 9). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 295 casi (ieri +379), di cui 56 in Emilia-Romagna e 55 in Lombardia.. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nelle note si specifica che la Regione Calabria ha comunicato che i tre nuovi positivi sono stati intercettati dallo screening condotto su 79 migranti a Crotone. La Regione Emilia Romagna ha invece rettificato il numero dei tamponi effettuati comunicato ieri: il numero corretto è di 655.330 e non 662.830 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE).