Coronavirus, nuovo record nel mondo: oltre 292mila contagi in 24 ore

Gli States restano il Paese più colpito dalla pandemia. Grave il bilancio anche in Brasile, India e Sudafrica. Negli Stati Uniti scoperto un focolaio partito a giugno da un campus estivo in Georgia, i ricercatori: "Bimbi vettori del contagio". Madrid è la grande città europea che ha avuto il più alto numero di vittime. E in Corea del Sud banconote bruciate o lavate nel tentativo di disinfettarle

Nuovo record giornaliero di casi Covid-19 nel mondo: secondo il bilancio dell’Organizzazione mondiale della sanità, c'è stato un aumento di 292.527 casi. Il precedente record era di una settimana fa, il 24 luglio, con 284.196 contagi. Il bilancio peggiore è stato registrato in Stati Uniti, Brasile, India e Sudafrica, tutti Paesi che sono in cima alla classifica globale del contagio (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Negli Usa altri 1.442 morti e 69mila contagi in 24 ore approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata La situazione resta drammatica negli Usa dove si registrano 1.442 nuovi decessi, per il quarto giorno consecutivo viene sforata quota 1.200 morti. Il bilancio è della Johns Hopkins University. Gli Usa, il Paese più colpito al mondo, hanno finora contato un totale di 153.268 morti per Covid-19. Con altri 69mila casi registrati nelle ultime 24 ore, negli States ci sono stati un totale di oltre 4,5 milioni di contagiati dall'inizio della pandemia.

Focolaio in un campus estivo in Georgia approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Nelle ultime ore le autorità sanitarie americane hanno anche reso noto che hanno contratto il virus centinaia di bambini in un campo estivo nello Stato della Georgia, il mese scorso; il che, in un momento in cui ovunque è molto acceso il dibattito sulla riapertura delle scuole, aggiunge un'ulteriore prova, confermata dai ricercatori, al fatto che i minori sono suscettibili al contagio e vettori di trasmissione. Sono stati i ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention, l'organismo per la Sanità pubblica in Usa, a dare la notizia dell'episodio: il virus ha contagiato almeno 260 delle 597 persone del gruppo, ma è probabile che il tasso di contagio sia stato ancora più elevato considerato che sono stati testati solo il 58% dei partecipanti.



Madrid la città europea che ha avuto più morti, in Italia è Milano approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Secondo uno studio dell'ufficio britannico di statistica (Ons), riportato dai media spagnoli, Madrid è la grande città europea che ha avuto il più alto numero di vittime per Covid-19. La settimana più drammatica per la capitale spagnola è stata quella del 27 marzo, quando a causa del Covid-19 morirono quattro volte più persone della media europea. Lo studio ha confrontato il numero di morti dei primi mesi del 2020 con quelli del periodo 2015-2019. In Spagna la seconda città più colpita dalla pandemia è Barcellona, mentre nel resto d'Europa sono Birmingham (+249,7%) e Londra (226,7%). In Italia Milano, con un incremento di persone decedute del 149%.