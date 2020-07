Hong Kong, Lam: elezioni rinviate di un anno a causa del coronavirus

Le elezioni politiche previste per il prossimo 6 settembre, sono state rinviate al 5 settembre del 2021. La governatrice Carrie Lam ha precisato che la pandemia è "troppo grave" e per questo ha deciso di usare "la legge di emergenza dell'era coloniale" per il posticipo del voto. Ieri, per motivi diversi, il presidente Usa Donald Trump ha ipotizzato il rinvio delle elezioni negli Usa, previste per novembre, per “rischio brogli”

Le elezioni politiche di Hong Kong, previste inizialmente per il prossimo 6 settembre, sono state rinviate al 5 settembre del 2021. Lo ha annunciato in conferenza stampa la governatrice Carrie Lam che ha precisato come la pandemia di coronavirus è "troppo grave" e per questo ha deciso di usare "la legge di emergenza dell'era coloniale" per il posticipo del voto. La governatrice Lam ha aggiunto di avere "il sostegno nell'adozione di questa difficile decisione" del governo centrale, di Pechino. "E' la decisione più difficile degli ultimi 7 mesi".

Cosa succede ora leggi anche Hong Kong, Joshua Wong: proteste e resistenza continueranno Pechino chiederà al Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, ramo legislativo del parlamento cinese, di decidere su come colmare il vuoto normativo che ciò creerà: la Basic Law, mini-costituzione di Hong Kong, prevede che la legislatura del parlamentino dell'ex colonia duri espressamente 4 anni. Cina: rinvio voto necessario e ragionevole La Cina esprime il pieno sostegno alla decisione del governo di Hong Kong di rinviare le elezioni a causa della nuova ondata di Covid-19, con una mossa che ha mandato su tutte le furie l'opposizione pro-democrazia. "E' molto necessario, ragionevole e legale", ha commentato l'Ufficio sugli affari di Hong Kong e Macao del governo di Pechino in una breve nota, a commento dell'iniziativa. "Il governo centrale comprende in pieno e sostiene" la decisione.

Usa: Trump shock: “Rischio brogli, rinviare le elezioni” leggi anche Usa 2020, Trump ipotizza il rinvio del voto finché non sarà sicuro Ieri, intanto, negli Usa, il presidente Trump ha ipotizzato il rinvio delle elezioni presidenziali previste per il 3 novembre. Con un tweet ha detto che il rinvio delle elezioni, un fatto senza precedenti nella storia americana, potrebbe rendersi necessario per l'elevato rischio di brogli. Uno scenario che aprirebbe la strada a una crisi costituzionale mai vista negli Stati Uniti. Trump, in caduta libera nei sondaggi, con la crisi Covid-19 che continua a fare migliaia di vittime al giorno negli Stati Uniti e con un'economia entrata in profonda recessione, starebbe quindi valutando la cosiddetta “opzione nucleare”: con il voto per posta per evitare il contagio in tempi di pandemia "le elezioni del 2020 sarebbero le più scorrette e fraudolente della storia. Sarebbero di grande imbarazzo per gli Usa", ha twittato. "Ritardare il giorno delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in modo appropriato e sicuro?", si chiede quindi il tycoon.