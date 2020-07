Usa 2020, Trump ipotizza il rinvio del voto finché non sarà sicuro

Con un nuovo tweet postato sul suo profilo, Donald Trump ha espresso il timore per le prossime elezioni. “Con il voto per posta universale (non l'Absentee Voting, che va bene), le elezioni del 2020 saranno le più inaccurate e fraudolente della storia. Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Ritardare le elezioni fino a quando le persone potranno farlo in modo corretto, sicuro e protetto???". La corsa alla Casa Bianca si fa via via più dura soprattutto per il Presidente in carica, a picco nei sondaggi, anche a causa della gestione dell’emergenza Coronavirus. E, per molti osservatori, è immediato il collegamento tra quest’ultimo tweet e il difficile momento che sta affrontando.

Se da una parte Trump cerca di riconquistare terreno, dall’altra parte Joe Biden si rafforza anche grazie ai personaggi schierati a suo favore. Barack Obama è sceso in campo per sostenerlo, organizzando una serie di eventi su Zoom per raccogliere fondi, uno di questi insieme a George Clooney. E non sono mancati duri attacchi al Presidente in carica, colpevole di sfruttare “le paure e la rabbia della gente e cerca di incanalarle in maniera nativista, razzista e sessista".