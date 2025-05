Bannon attacca Leone XIV: "Voto anti-Trump, peggior scelta per MAGA"

Leone XIV è una scelta contro Donald Trump. Ne è convinto Steve Bannon, l'ex capo stratega dell'attuale presidente degli Stati Uniti durante il suo primo mandato alla Casa Bianca. Come riporta Politico, Bannon ha attaccato la decisione del Conclave: "La scelta peggiore per i cattolici MAGA", ovvero per tutta la galassia del movimento di supporto politico Make America Great Again che sostiene il presidente Usa. L'elezione di Leone XIV, secondo Bannon, "é un voto anti-Trump da parte dei globalisti della Curia".