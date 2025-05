Usa, bimbo ordina 70mila lecca-lecca usando account Amazon della madre

"Nessun rimborso possibile"

Holly LaFavers ha raccontato di aver scoperto che qualcosa non andava domenica mattina presto, quando ha controllato il suo saldo online e ha scoperto che era in rosso per un addebito di 4.200 dollari per 30 scatole di Dum-Dum. Sconvolta, aveva chiamato il servizio clienti che le aveva consigliato di rifiutare le spedizioni ma la donna è riuscita a respingere solo otto scatole, per un totale di 18.400 lecca-lecca, perché altre 22 erano già in arrivo. “Non è possibile alcun rimborso perché si tratta di cibo” aveva risposto il colosso dell’e-commerce a stelle e strisce e lei aveva cercato di rivendere sui social quella incredibile mole di dolci attirando l’attenzione di emittenti televisive locali e media nazionali. Alla sua storia hanno fatto eco quelle di decine di genitori che hanno condiviso soluzioni - come scollegare i metodi di pagamento dagli account online, impostare avvisi per acquisti di grandi dimensioni o semplicemente tenere i bambini lontani dagli smartphone - e soprattutto disavventure simili. Come quella di un bambino che ha speso 980 dollari in valuta virtuale del gioco Roblox, un altro di 3 anni che durante l'attesa per un ritardo in aeroporto ha speso 300 dollari in film e quella di una ragazzina che ha speso 1.000 dollari su Google Play.