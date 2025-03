Giornata mondiale diritti consumatori: l'online ridefinisce i consumi

L’utilizzo di internet e dell’intelligenza artificiale è aumentato in modo significativo: una tendenza che si è diffusa durante la pandemia di Covid 19 e che si è trasformata in una consuetudine. Resta fondamentale concentrarsi anche sulla sempre crescente importanza della cybersecurity, della protezione dei dati e delle abitudini di consumo nell'era digitale

Oggi si festeggia la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori. Più di 40 anni fa, il 15 marzo 1962, il presidente americano John F. kennedy ufficializzò i diritti dei consumatori e la loro tutela. Se inizialmente molte persone hanno opposto una certa resistenza all’idea di acquistare “alla cieca” senza poter effettivamente vedere il prodotto, le varie agevolazioni, come il reso gratuito, hanno finito per attrarre anche i più scettici. Negli ultimi anni l’uso di internet da parte dei consumatori è aumentato in modo significativo. Oggi, sempre più persone scelgono di acquistare online, anziché recarsi nei negozi fisicamente. Una tendenza che si è diffusa in modo esponenziale durante la pandemia di Covid 19, quando il commercio sul web era quasi l’unico modo per poter fare acquisti. Oggi la principale motivazione è la comodità di poter fare shopping da qualsiasi parte del mondo e in ogni momento della giornata, perfino di notte, e la vasta scelta di prodotti disponibili.

I vantaggi dell'e-commerce

Non mancano poi i siti web specializzati in vendita di particolari categorie di prodotti, come libri, musica ed elettronica, che offrono più articoli rispetto a quello che si troverebbe in un negozio vero e proprio. Internet offre la possibilità di confrontare i prezzi, di leggere recensioni dei clienti che hanno già acquistato, di trovare offerte e sconti che, periodicamente ,vari e-commerce propongono, permettendo ai consumatori di risparmiare denaro.