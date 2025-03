Il paradosso Ue: digitale senza giovani, sicurezza senza sovranità

L’adozione di reti 5G e la diffusione massiccia di servizi in cloud, IA e quantum proiettano l’Europa in una realtà dove ogni settore dipende da infrastrutture digitali che possono essere prese di mira da attori ostili. In un mondo apparentemente più "artificiale", il vero nodo critico ora è proprio la mancanza di risorse umane formate. Cosa emerge dalla Relazione annuale sulla Politica dell'informazione per la Sicurezza