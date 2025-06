Com'è cambiato il concetto di bellezza nel corso dei decenni? E nell'era dei social in cui tutto è “filtrato” e “iper perfezionato”? Sono queste le domande che hanno animato il dibattito del panel “L'elogio dell'(im)perfezione”, in scena a Live In Milano 2025. A confrontarsi sul tema sono stati Stefano Zecchi, filosofo e scrittore, Marco Klinger, professore di chirurgia plastica all'Università di Milano, e Danda Santini, direttrice del settimanale iO Donna