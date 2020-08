Polemica tra il segretario del Pd e quello della Lega. Il governatore del Lazio, intervistato da Fanpage.it, parla di “scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina” e avverte: “Se non vogliamo che torni la pandemia: mascherine, distanza sicurezza, igiene delle mani e degli ambienti”. Il leader del Carroccio replica: “Ci sono scellerati che usano soldi pubblici per comprare mascherine fantasma e infatti sono in fondo alle classifiche di gradimento dei cittadini"

Botta e risposta sul tema della sicurezza legata al coronavirus tra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini. In un'intervista a Fanpage.it, il segretario del Pd ha parlato di “scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina”, con un riferimento non troppo velato al leader della Lega, che a sua volta ha replicato: “Non ho tempo da perdere con Zingaretti" (CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Zingaretti: “Perché bisogna sempre fare polemica?” approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe "Il tema oggi è non far rialzare la curva - ha detto Zingaretti - E quindi continuare a dire a tutti, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani". Poi su Facebook, postando una foto in bianco e nero che ritrae alcune persone con la mascherina che prendono un tram, ha ribadito: "Foto di inizio ‘900, quando il mondo fronteggiava l'influenza spagnola. Era già tutto molto chiaro. Perché allora bisogna sempre fare polemica? Se non vogliamo che torni la pandemia: mascherine, distanza sicurezza, igiene delle mani e degli ambienti".

Salvini: “Zingaretti pensi alle mascherine fantasma” vedi anche Salvini torna al Papeete un anno dopo: ecco cos'è cambiato. FOTO Salvini, che oggi si trova al Papeete Beach con il figlio e alcuni amici e in serata interverrà alla Festa della Lega Romagna a Cervia, ha poi replicato: "Zingaretti farebbe bene a non fare battute sulle mascherine. Ci sono scellerati che usano soldi pubblici per comprare mascherine fantasma e infatti sono in fondo alle classifiche di gradimento dei cittadini...".