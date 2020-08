Il ministro della Salute ribadisce le regole di sicurezza anche sui mezzi pubblici: "Distanza di almeno un metro e mascherine sono i due principi essenziali che dobbiamo conservare", ha spiegato. Il Cts aveva espresso preoccupazione per la scelta di consentire ai treni a lunga percorrenza di viaggiare a pieno carico

Dopo i dubbi e le polemiche, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che ribadisce l’obbligo del distanziamento di almeno un metro e delle mascherine anche sui treni a lunga percorrenza (Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e Italo), che da ieri, 31 luglio, sono tornati a viaggiare riempiendo il 100% dei posti. "È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora”, ha spiegato Speranza. "Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela” (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).