Coronavirus, Regione Lombardia conferma l'ordinanza sui mezzi pubblici

In Lombardia si potrà continuare a utilizzare il 100% dei posti a sedere e il 50% di quelli in piedi sui mezzi pubblici, almeno per il momento. La Regione, che ha firmato ieri un'ordinanza, ha spiegato in una nota che nell'ottica di "valutare in maniera specifica e puntuale i contenuti di quanto previsto dalla nuova disposizione ministeriale e nell'ottica di un proficuo confronto da avviare in tempi rapidissimi con il Governo e con la Conferenza delle Regioni, conferma la propria ordinanza". (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA - L'ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA)