Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:17 - Giulio Gallera: "Situazione migliore di altri, ma prudenti"

In Lombardia "abbiamo un Rt sotto uno, quindi in una situazione migliore di altre regioni ma siamo molto prudenti": l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera spiega che c'è grande attenzione sui controlli. Una volta che si scopre una persona positiva "facciamo carotaggi" con "tamponi" diffusi in modo da circoscrivere i contagi. "Abbiamo fatto un protocollo sugli stagionali - aggiunge - per tamponarli tutti".