Vaccino Coronavirus, case farmaceutiche: “Impegno su sicurezza”

Alcune grandi aziende stanno elaborando un documento pubblico per far fronte ai timori di una corsa al vaccino. Nella bozza anche la promessa di non chiedere l'approvazione dei governi finché non ci sarà certezza della sicurezza dei farmaci. Tra i firmatari Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline e Sanofi

Alcune delle grandi case farmaceutiche che stanno lavorando per sviluppare un vaccino per il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) hanno deciso di impegnarsi pubblicamente a non chiedere l'approvazione dei governi finché non saranno certe della sicurezza dei loro farmaci. Lo riporta il Wall Street Journal - secondo cui tra le aziende firmatarie ci sarebbero Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline e Sanofi - spiegando che si tratta di una mossa legata ai dubbi su quella che ad alcuni sembra una corsa troppo frettolosa al vaccino. Tra le altre cose, le società si impegneranno anche a rispettare i più elevati standard scientifici ed etici.