Berlusconi ricoverato per coronavirus, le notizie del 9 settembre

L'ultimo bollettino sulle sue condizioni: "Quadro in costante evoluzione favorevole", con "parametri clinici ed ematochimici rassicuranti". L'ex premier - ricoverato per coronavirus - intervenendo telefonicamente a un comizio di Forza Italia in Valle d'Aosta ha detto: "Al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta, spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista"