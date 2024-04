Castellanza, sindaca celebra il 25 aprile e muore d'infarto a 50 anni

Mirella Cerini indossava ancora la fascia Tricolore quando è stata trovata senza vita nel palazzo del Municipio in provincia di Varese. Ai suoi assessori aveva detto di voler salire un momento in ufficio a bere qualcosa di caldo non sentendosi molto bene

Tragedia dopo le celebrazioni del 25 aprile a Castellanza in provincia di Varese. La sindaca Mirella Cerini è morta a soli 50 anni nel palazzo del Municipio, dove era rientrata poco dopo aver partecipato alle celebrazioni per la festa della Liberazione. È stata trovata con ancora indosso la fascia tricolore.

Morta la sindaca Mirella Cerini

Mirella Cerini sarebbe morta per un malore, probabilmente un infarto. Il corpo è stato trovato da un agente del comando di Polizia Locale nel cortile interno al palazzo comunale intorno alle 13.30. Ai suoi assessori, al termine della cerimonia per la Festa della Liberazione, aveva detto di voler salire in ufficio per bere qualcosa di caldo non sentendosi molto bene. È entrata nel palazzo municipale e lì è morta, sola. La città è sotto choc: Cerini era al suo secondo mandato da sindaca ed era molto stimata anche dagli avversari politici.