Coronavirus, 1.370 nuovi casi ma cala rapporto positivi-tamponi. DATI

Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute dell'8 settembre, i nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.370 (contro i 1.108 di ieri): in testa la Lombardia con 271, poi la Campania con 249. I tamponi analizzati in 24 ore sono 92.403, mentre ieri erano stati 52.553. Come si nota dalla grafica, cala il rapporto positivi-tamponi

Il bollettino con i dati aggiornati all'8 settembre