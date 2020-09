Coronavirus, Conte sulla scuola: entro ottobre tutti banchi nuovi

"Siamo concentrati sulla sfida per la scuola. L'Italia sta rastrellando tutti i nuovi banchi possibili in tutta Europa, cosa che sarà a regime entro fine ottobre". Lo promette il premier Giuseppe Conte parlando alla festa del'Unità di Modena. Conte ha ricordato l'obiettivo di rafforzare il corpo docenti con un investimento di 7 miliardi da gennaio a ottobre.

"Su Mes, valutiamo progetti e decidiamo"

Sul Mes invece il premier dice: "La posizione di Zingaretti sul Mes la conosco, e io sono consapevole che c'è un dibattito in corso, non lo nego. Il mio è un atteggiamento molto laico, non è 'Mes sì-Mes no' a prescindere. Stiamo elaborando dei progetti, elaboriamoli, vediamo cosa serve alla sanità. E poi come un buon padre di famiglia, valutiamo i flussi di cassa e decidiamo di conseguenza. In questo momento né io né Gualtieri ci sentiamo di dire sì o no".

"Recovery Plan? Non sarà sprecato un euro"

"Ci potremo ritenere appagati tutti solo quando i 209 miliardi verranno spesi e non sarà sprecato un solo euro", ha aggiunto il premier. "Ben vengano tutte le competizioni locali e territoriali, ma io ho un obbligo: portare a casa la partita" del Recovery Plan, ha poi aggiunto. "Il Recovery plan italiano non è in ritardo ma rispetta la tabella di marcia dell'Ue e soprattutto sarà forte e robusto, con l'obiettivo di avviare riforme strutturali. Dunque, niente spese correnti., niente rivoli. Dietro ci deve essere un progetto per il Paese anche sul fronte delle infrastrutture, del lavoro e dell'eliminazione delle diseguaglianze", precisa ancora Conte.

"Alitalia non sarà carrozzone. Serve equilibrio finanziario"

"Non vogliamo un carrozzone di Stato. Abbiamo bisogno di qualche settimana o qualche mese e farla ripartire con un equilibrio economico, politico e finanziario", ha detto invece Conte sulla compagnia aerea.