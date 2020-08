Coronavirus, AstraZeneca avvia test clinici per cura da anticorpi

L’azienda biofarmaceutica AstraZeneca ha avviato il primo studio clinico su una sostanza volta sia alla prevenzione che alla cura delle persone con un’infezione da coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24) . Si tratta di AZD7442, una combinazione di due anticorpi monoclonali. Le prime dosi sono giù state somministrate a 48 pazienti di età compresa tra i 18 e i 55 anni, per verificarne la sicurezza e la sostenibilità. Se lo studio avrà un esito positivo, AstraZeneca progetta di estendere il progetto, che è finanziato anche dal governo degli Stati Uniti.

L’importanza dello studio

“Questa ricerca rappresenta un’importante pietra miliare nello sviluppo di una combinazione di anticorpi per prevenire o trattare il Covid-19”, spiega Mene Pangalos, vicepresidente della ricerca biofarmaceutica di AstraZeneca. I primi risultati dello studio sono attesi entro la fine del 2020. La nuova sperimentazione si aggiunge a quella avviata in partenariato con l’Università di Oxford per realizzare un vaccino contro il coronavirus, che a detta dell’azienda “sta producendo risultati incoraggianti”.

La “fretta” dell’amministrazione Trump

Stando a quanto riportato dal Financial Times, l’amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di aggirare i normali standard normativi statunitensi per accelerare l’iter del vaccino sperimentale in fase di sviluppo dall’Università di Oxford e da AstraZeneca. L’obiettivo sarebbe indurre la Food and Drug Administration ad assegnare già a ottobre “l’autorizzazione all’uso di emergenza” del vaccino, sulla base dei risultati di uno studio americano relativamente piccolo. Anthony Fauci, il massimo esperto americano di malattie infettive, si è espresso negativamente sulla “fretta” del governo Usa. “Uno dei potenziali pericoli se si produce prematuramente un vaccino è che renderebbe difficile, se non impossibile, per gli altri vaccini coinvolgere persone nella loro sperimentazione”, ha spiegato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. "Secondo me, è assolutamente fondamentale che si dimostri in maniera certa che un vaccino è sicuro ed efficace", ha aggiunto.