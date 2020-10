Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 26 ottobre

Sono 17.012 i nuovi contagi da coronavirus registrati in 24 ore in Italia, rispetto ai 21.273 di ieri . I tamponi eseguiti sono meno: 124.686, mentre ieri erano stati 161.880. Sono 141 i morti e 76 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 ottobre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 542.789. Le vittime, in totale, sono 37.479, con 141 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 2.423, per un totale di 268.626. I ricoverati con sintomi sono 12.997 (+991). Sono invece 222.403 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 14.778.688, in aumento di 124.686 rispetto al 25 ottobre. I casi testati sono finora 8.969.472 al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Abruzzo comunica che dal totale sono stati sottratti due casi dei giorni passati in quanto pazienti già in carico in altre Regioni e/o casi duplicati. La Regione Emilia Romagna, invece, comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati tre casi in quanto giudicati non casi Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi comunicato ieri, il numero corretto è 46.731.