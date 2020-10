"Altre malattie non sono in lockdown"

approfondimento

Covid, l'andamento delle terapie intensive in Italia. I DATI

"Le altre patologie non sono finite in lockdown - ha poi ricordato il capo dello Stato -. Troppi screening e cure sono rinviati per terapie che, come i tumori, non consentono pause e sospensioni”. La ricerca "è un gioco di squadra e nella emergenza mondiale serve non competizione ma dialogo e scambio di informazioni e studi. Ora è tempo di collaborazioni e di alleanze globali, non di egoismi. Bisogna condividere le scoperte come si condivide la sofferenza”. Secondo il presidente della Repubblica, "la voce della ricerca, i dati che ci fornisce, il rigore e la trasparenza sono antidoto alle derive" che conducono nel "tunnel delle false notizie”.