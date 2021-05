The Protégé: il trailer del film con Maggie Q e Michael Keaton

È stato pubblicato da Lionsgate il trailer ufficiale di The Protégé , il film con protagonisti Maggie Q, Michael Keaton e Samuel L. Jackson. Uscirà il 20 agosto nelle sale cinematografiche statunitensi e appagherà i palati golosi di film d'azione. The Protégé racconta infatti la storia di due spie impegnate ad affrontarsi in un gioco che fa dell'inseguimento del gatto e del topo il filo conduttore. Anzi: il fil rouge, rosso sangue...

Diretto dal regista del film Lanterna Verde



approfondimento

Micheal Keaton, i migliori film della sua carriera

The Protégé vede sulla sedia da director Martin Campbell, regista del film Lanterna Verde. La sceneggiatura invece si deve a Richard Wenk, già autore dello script e del copione di The Equalizer 2.

È prodotto da Arthur Sarkissian, Moshe Diamant, Rob Van Norden, Yariv Lerner e Chris Milburn.



"Salvata da bambina dal leggendario assassino Moody (Samuel L. Jackson) e addestrata nell’azienda di famiglia, Anna (Maggie Q) è l’assassina a contratto più abile del mondo. Ma quando Moody – l’uomo che per lei era come un padre e le ha insegnato tutto ciò che aveva bisogno di sapere sulla fiducia e sulla sopravvivenza – viene brutalmente ucciso, Anna giura vendetta. Quando si ritrova invischiata con un enigmatico assassino (Michael Keaton), la cui attrazione per lei va ben oltre il gioco del gatto e del topo, il loro confronto diventa mortale e le estremità libere di una vita trascorsa a uccidere si intrecciano ancora di più", recita la sinossi ufficiale del film.