Emmy 2022, le nomination: le serie tv candidate da vedere su Sky

2/8 @Ufficio Stampa Sky

La miniserie The White Lotus, ambientata in un esclusivo resort delle Hawaii, ha avuto uno straordinario successo tanto da raggiungere le 20 nomination agli Emmy Awards. La seconda stagione di The White Lotus, in arrivo nei prossimi mesi, è stata girata in Italia, precisamente a Taormina

