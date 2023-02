Ted Lasso 3, il trailer ufficiale della terza stagione

Le nuove puntate della serie tv stanno per arrivare su Apple TV+ (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e il trailer anticipa la grande resa dei conti Condividi

Alla fine della seconda stagione di Ted Lasso, Nate Shelley si è trasferito al West Ham United dopo essersi sentito poco apprezzato da Ted. Il trailer della terza stagione è in gran parte privo di dialoghi, ma mostra filmati del loro incontro con l'AFC Richmond. Nate riuscirà a trovare la strada per tornare a Richmond? Il montaggio di scene che compongono il trailer di Ted Lasso 3 non rivela molti dettagli sui nuovi 12 episodi della serie, ma si intuisce che al centro della sceneggiatura ci sarà il rapporto tra Ted e Nate, mentre Nick Mohammed ha condiviso le speranze di un arco di redenzione per il suo personaggio.

Dalla seconda alla terza stagione approfondimento Ted Lasso, la prima foto della stagione 3 anticipa il calcio d'inizio Ted Lasso 2 ha giocato un po’ con le aspettative del pubblico, e gli autori promettono sorprese e sovvertimenti nella terza stagione. Alla fine della stagione 2 l’ex allenatore di football del college americano ha visto la squadra di calcio inglese AFC Richmond assicurarsi la promozione in Premier League. Ted Lasso 3 vedrà quest’ultima affrontare la vergogna e l’umiliazione poiché le previsioni dei media la considerano la principale candidata per l’ultimo posto in classifica. E intanto Nate è andato a lavorare per Rupert al West Ham United e Roy Kent diventa assistente allenatore insieme a Beard, mentre Ted affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali a casa. Le cose sembrano andare storte, ma il team Lasso è pronto a dare il meglio di sé.

Ted Lasso 3: cosa aspettarsi

In onda dal 15 marzo su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Ted Lasso 3 dovrebbe essere il capitolo conclusivo della serie e Brett Goldstein ha detto: "Capisco che tutti vogliano sapere delle cose, ma non sarebbe meglio non sapere niente?". In effetti quando i trailer rivelano troppe cose, viene meno l'effetto sorpresa e gli spoiler sono più facili da divulgare. "Amo tutti i personaggi di questa serie e voglio che finisca bene, ma Jason (Sudeikis) ha una visione molto chiara e l'ha sempre portata avanti", ha aggiunto. Ted Lasso è un grande successo globale targato Apple e la prima stagione è stata la più nominata nella storia degli Emmy Awards. Nel cast troviamo anche Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Juno Temple e Jodi Balfour.