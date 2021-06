Ted Lasso 2, il trailer della seconda stagione della serie

approfondimento

La seconda stagione è attesissima e farà il proprio esordio il prossimo 23 luglio. Jason Sudeikis vestirà nuovamente gli abiti dell’esilarante allenatore Ted Lasso, alle prese con un’esperienza a dir poco impegnativa nella prima stagione. Pur non sapendo nulla di calcio, regole comprese, si è ritrovato ad allenatore un club di Premier League. Ciò che è stato proposto al pubblico è una commedia che mescola temi sportivi e umani.

Ted Lasso 2, cosa sappiamo

Al termine della prima stagione (Spoiler Alert) il club guidato da Ted Lasso, l’AFC Richmond, è drammaticamente retrocesso. Un duro colpo da digerire ma il tecnico, riconfermato in panchina, è pronto a risalire la china. Ha fatto una promessa alla presidente del club: torneremo in Premier League e vinceremo il titolo.

Dal 23 luglio saranno disponibili i primi due episodi della serie, composta da 12 puntate. Dopo il lancio, sarà caricato un singolo episodio a settimana, ogni venerdì. Uno show esilarante, creato dallo stesso Sudeikis, in collaborazione con Bill Lawrence, ben noto al grande pubblico per aver realizzato “Scrubs”. Il successo della prima stagione ha portato a un lungo rinnovo, confermando anche la terza. Ci sarà dunque modo di raccontare la corsa al successo in Championship e, se le cose dovessero andare secondo i piani di Lasso, anche la successiva lotta per il titolo della Premier.

Anche la critica si è schierata in favore di “Ted Lasso”, premiando il protagonista con un Golden Globe. Il suo personaggio è un allenatore di football americano. La sua esperienza si limita al lavoro svolto nell’Università del Kansas. A sorpresa, la presidente di un club di Premier League lo conduce in Inghilterra per allenare la squadra, tra le critiche dei tifosi.

Il suo obiettivo è quello di distruggere la società, così da punire il suo ex marito, ex presidente dell’AFC Richmond, reo d’averla tradita e umiliata. La genuinità di Lasso è però contagiosa e in grado di conquistare tutti. Col passare dei mesi apprende le regole, si fa apprezzare da stampa e tifosi e, pur perdendo la sfida salvezza, rialza la testa ed è pronto a tornare a combattere. Nei nuovi episodi si confronterà con la durezza della Championship, dove la rabbia è la vera trascinatrice. I suoi calciatori conosceranno, inoltre, il suo cattivissimo alter ego, Led Lasso, dai metodi alquanto bizzarri.

Insieme a Sudeikis, nella seconda stagione torneranno Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed e a loro si unirà la new entry Sarah Niles.