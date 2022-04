Ted Lasso, Jodi Balfour si unisce al cast della terza stagione

L'attrice sudafricana, già volto di For all Mankind, sarà presente con un ruolo ricorrente nel nuovo ciclo di episodi dell'acclamato show del creatore di Scrubs Bill Lawrence Condividi

L'attesa per la terza stagione di Ted Lasso, apprezzata serie in onda su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è scandita da anticipazioni e nuovi dettagli che trapelano dalla produzione dove i lavori fervono fin dall'inizio dell'anno. La notizia del giorno riguarda il cast: nelle nuove puntate apparirà con un ruolo ricorrente anche l'attrice Jodi Balfour, già volto di un altro show trasmesso sulla piattaforma, For all Mankind. La Balfour è la prima nuova attrice ad aggiungersi agli storici interpreti della serie premiati quest'anno anche con il prestigioso Sag Award nella categoria Miglior cast in una serie commedia.



Judi Balfour il primo nuovo volto di Ted Lasso 3 approfondimento Ted Lasso 3, iniziate le riprese e annunciata una partnership con Nike Nel futuro di Jodi Balfour ci sarà un ruolo brillante: i media statunitensi hanno riportato con entusiasmo la notizia dell'aggiunta al cast di Ted Lasso dell'attrice sudafricana che entrerà a far parte dello show nei panni di una affascinante venture capitalist: Jack. Poco altro si sa per il momento sul suo personaggio né come si inserirà nella trama della terza stagione della serie comica premiata con l'Emmy che ha ottenuto consensi sia dal pubblico che dalla critica. La Balfour andrà ad affiancarsi a un cast già composto da Jason Sudeikis (protagonista e co-creatore, che per lo show ha ottenuto quest'anno anche il Golden Globe come Miglior attore in una serie commedia), Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Brendan Hunt, Juno Temple Brett Goldstein e molti altri. Jodi Balfour, oltre al ruolo di Ellen Waverly in For all Mankind è apparsa anche in True Detective e Bomb Girls; gli spettatori di The Crown la ricorderanno anche come interprete di Jackie Kennedy.



La data di debutto della nuova stagione approfondimento Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO Mentre i fan hanno cominciato a far partire le ipotesi su come interverrà il personaggio della Balfour nella storia lasciata in sospeso con le ultime puntate messe in onda lo scorso anno in streaming, non c'è alcuna conferma a proposito della data di diffusione dei nuovi episodi che, a questo punto, saranno trasmessi con un intervallo di tempo superiore rispetto a quello intercorso tra la stagione di debutto e quella numero due. Se il clamoroso riscontro di pubblico per la stagione di esordio di Ted Lasso aveva spinto i produttori ad accelerare i tempi per la produzione del successivo ciclo di episodi, gli ultimi aggiornamenti sull'apertura del set indicavano marzo come probabile mese di inizio delle riprese, notizia confermata anche da Hannah Weddingham. Restano da sciogliere diversi nodi, tra cui quello molto importante della durata complessiva della serie che è stata pensata, in un primo momento, con uno svolgimento in tre stagioni.