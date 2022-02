Sag Awards 2022, tutti i vincitori: da Succession a Ted Lasso

Succession ha conquistato la vittoria per il Miglior cast in una serie drammatica, Ted Lasso è stata premiata nelle categorie Miglior cast in una serie commedia e Miglior attore in una serie commedia grazie alla performance di Jason Sudeikis, il riconoscimento alla carriera è stato assegnato all’iconica Helen Mirren

SAG Awards 2022, tutti i premi assegnati

Nel mondo della televisione grande successo per Succession e presentatasi ai nastri di partenza come la serie con più nomination grazie a ben cinque candidature. La produzione ha poi conquistato la vittoria per il Miglior cast in una serie drammatica. Stesso numero di nomination per Ted Lasso, premiata nelle categorie Miglior attore in una serie commedia grazie alla performance di Jason Sudeikis e per il Miglior cast in una serie commedia.