Ted Lasso, un corto animato di Natale: VIDEO

Ted alla scoperta del vero senso del Natale in un corto animato in stop motion. Le riprese della nuova stagione inizieranno nel 2022 e i prossimi episodi promettono un grande spettacolo

L’8 ottobre 2021 è stata caricata l’ultima puntata della seconda stagione di Ted Lasso e i fan non vedono già l’ora di poter apprezzare i nuovi episodi. Il finale ha lasciato tutti a bocca aperta, aprendo la strada per uno scontro a dir poco interessante nella terza stagione.

La produzione ha ben pensato di anticipare il proprio regalo di Natale agli appassionati dello show, pubblicando un corto animato a tema natalizio. Il titolo è The Missing Christmas Mustache (si potrebbe tradurre come la sparizione dei baffi di Natale). A doppiare i rispettivi personaggi sono ovviamente gli attori della serie. La storia prevede la partecipazione di:

Ted: Jason Sudeikis

Beard: Brendan Hunt

Nate: Nick Mohammed

Rebecca: Hannah Waddingham

Roy: Brett Goldstein

Keeley: Juno Temple

Jamie: Phil Dunster

Higgins: Jeremy Swift

Ted Lasso, il corto di Natale

La prima scena si svolge negli spogliatoi del Richmond. D’un tratto fa la sua comparsa Ted, facendo allarmare tutti. Il suo viso è totalmente “pulito”. Non c’è più traccia dei suoi iconici baffi. La cosa buffa è che questa notizia allarma anche il diretto interessato, che non ha la minima idea di cosa sia accaduto. Uno strano problema da affrontare, che spingerà Ted a riflettere sul vero significato delle feste.

Non è il primo corto che la produzione di Ted Lasso offre ai fan online. Il precedente, Carol of the Bells, vedeva Ted e Rebecca sostituire Babbo Natale nel compito di consegnare i doni ai bambini. Roy e Keeley, invece, andavano alla disperata ricerca di un dentista per Phoebe.

Ted Lasso 3, anticipazioni

Non sappiamo molto della terza stagione di Ted Lasso. Non è stata fornita una data d’uscita ufficiale, anche se è noto come le riprese dei nuovi episodi dello show avranno inizio nel 2022. Tutto ciò lascia pensare come l’arrivo su Apple+, visibile anche su Sky Q, possa coincidere con la fine del prossimo anno. Non è però da escludere un lancio a inizio 2023.

Spoiler Alert: nel finale di stagione di Ted Lasso 2 vediamo Nate dare sfogo alle proprie frustrazioni, mai esternate. Prova un gran risentimento nei confronti di Ted, che ritiene colpevole d’averlo abbandonato. Dopo essere stato in grado di farlo uscire dal proprio angolo buio, dov’era divorato dalle sue tante insicurezze, si è ritrovato ai margini del progetto, a suo dire. Molto è dipeso dall’arrivo nel team di Roy Kent.

Nate non ha retto e ha così preso una decisione. È passato dalla parte del “nemico”, ovvero Rupert Mannion, ex marito di Hannah e presidente del Richmond. Ha una nuova squadra, il West Ham, e nella prossima stagione avremo modo di vedere il testa a testa tra le due società in Premier League. Una delle notizie più importanti è l’accordo stipulato tra Apple e la massima serie inglese di calcio. Nei nuovi episodi ci sarà molto più spazio dedicato al campo, magari con la comparsa di svariati campioni di top club.