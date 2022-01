Sag Awards, House of Gucci e Succession primi per nomination. La lista

Tre nomination per il film di Ridley Scott (miglior cast, Lady Gaga e Jared Leto). Tre anche per il Potere del Cane, che però rimane fuori dalla cinquina per miglior cast. Tra le serie fa il pieno Succession, con ben cinque candidature tra cui quella per il miglior cast di una serie drammatica. Quattro per Omicidio a Easttown Ecco la lista completa Condividi

Belfast, House of Gucci, King Richard, Don't Look Up e Coda: sono questi i film del 2021 che la Screen Actors Guild ha nominato per il premio al miglior cast, l'equivalente per gli Oscar del miglior film. House of Gucci è risultato il film in testa alla corsa con tre candidature tra cui anche migliore attrice (Lady Gaga) e miglior attore non protagonista (Jared Leto).

I GRANDI DELUSI leggi anche Golden Globes, dominano Campion, Spielberg e Succession Delusione parziale per Il Potere del Cane di Jane Campion, che viene snobbata nella categoria miglior cast e si consola con le nomination nelle rispettive categorie per Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Kodi Smit-McPhee (attore protagonista per Cumberbatch, attrice non protagonista Dunst, attore non protagonista il giovane Smit-McPhee), mentre West Side Story di Steven Spielberg ha ottenuto una sola candidatura con Ariana deBose (migliore attrice non protagonista). Per quanto riguarda gli attori, restano all'asciutto Leonardo DiCaprio (Don't Look Up), Peter Dinklage (Cyrano) e Kristen Stewart, favorita della vigilia per la sua interpretazione di Lady Diana in Spencer.

NOMINATION ANNUNCIATE SU INSTAGRAM vedi anche Golden Globes 2022, tutti i vincitori della 79esima edizione. FOTO Hanno annunciato le nomination su Instagram Rosario Dawson (Dopesick) e Vanessa Hudgens (Tick, Tick... Boom!). I Sag, dopo un anno in edizione virtuale, andranno in diretta su Tnt e Tbs domenica 27 febbraio dal Barker Hangar di Santa Monica. Durante la cerimonia un riconoscimento speciale andrà all'attrice britannica Helen Mirren.

LE SERIE TV leggi anche 6 ragioni per vedere Succession, la serie tv premiata ai Golden Globe Votano per i Sag 2.500 membri scelti a caso tra i membri della Guild. Sul fronte dei premi per la tv, considerati un preludio degli Emmy, sono rimasti in gara Succession, The Handmaid's Tale, Morning Show, Squid Game e Yellowstone per la miglior performance di insieme in una serie drammatica; The Great, Hacks, Kominsky Method, Only Murders in the Building e Ted Lasso tra le serie comiche. Succession, le cui stagioni sono visibili su Sky, ha ottenuto ben cinque nomination. Quattro quelle di Omicidio a Easttown, altra serie Sky.

SQUID GAME PRIMA SERIE NON IN INGLESE CANDIDATA approfondimento Squid Game, cosa c'è da sapere sulla nuova serie tv coreana su Netflix Squid Game di Netflix è la prima serie non in inglese (e la prima sudcoreana) a entrare nelle candidature. Lo show ha conquistato posti nelle cinquine anche per Lee Jung-jae e Jung Ho-yeon, rispettivamente miglior attore e miglior attrice in una serie drammatica. Mentre per Succession, ben quattro degli attori protagonisti (Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook sono entrati nelle cinquine.