Succession 4, serie rinnovata: ecco quando terminerà

Sette riconoscimenti agli Emmy e numeri da record sotto il profilo degli ascolti, hanno convinto HBO a rinnovare senza alcuna esitazione la serie “Succession” per un quarto ciclo di episodi. La stagione in oggetto seguirebbe quella che ha da poco debuttato negli States dove lo show è ricominciato il 17 ottobre. “Succession” è disponibile in Italia su Sky Atlantic e su Now a partire dal prossimo 29 novembre, due puntate alla settimana, con finale di stagione previsto per il 20 dicembre.



Il comunicato del rinnovo di Succession approfondimento Succession 3, il trailer: la famiglia Roy è in guerra “Succession 4” si farà, come auspicato dai milioni di spettatori del family drama di Jesse Armstrong, diventati sempre di più grazie al passaparola e al successo del titolo, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori. L'annuncio del rinnovo è giunto tramite un comunicato della HBO con le dichiarazioni della vicepresidente esecutiva della programmazione del network statunitense Francesca Orsi. "Con ogni stagione di Succession, Jesse Armstrong ha continuato a superare le nostre più rosee aspettative, spingendoci più a fondo nel sancta sanctorum della famiglia Roy con arguzia, umanità e precisione indelebili. Questa stagione non fa eccezione e non potremmo essere più entusiasti di tutto ciò che la serie ha in serbo per la prossima stagione". Parole di stima che non fanno che confermare le alte aspettative da parte di HBO su questo titolo, certamente uno dei più rilevanti della programmazione delle ultime stagioni.