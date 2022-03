Ted Lasso 3, iniziate le riprese e annunciata una partnership con Nike

Spettacolo

Si sono svolti a Los Angeles i SAG Awards 2022, i premi del sindacato degli attori americani, occasione irrinunciabile per le star hollywoodiane di esibire irresistibili look da red carpet. L'attrice Selena Gomez di Only Murders In The Building, ha scelto un abito in velluto nero Oscar de la Renta con scollo ampio e spalle a sbuffo. La creazione, della collezione Pre-Fall 2022, è stata impreziosita da un luminosissimo girocollo Bulgari ultra prezioso: oltre duecento carati di diamanti per un valore superiore al milione di dollari