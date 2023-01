Guardiani della Galassia 3, Dave Bautista sarà Drax per l'ultima volta

L'attore ha chiarito su Twitter: “Drax non andrà da nessuna parte. Semplicemente non sarà più interpretato da questo ragazzo. Avrò 54 anni quando Guardiani della Galassia Volume 3 uscirà”

In attesa dell’uscita della pellicola , un articolo ha ipotizzato la scomparsa di Drax nel prossimo film, ma Dave Bautista ha voluto chiarire la situazione intervenendo direttamente con un messaggio sul profilo Twitter da oltre 1.400.000 follower .

approfondimento

L’attore ed ex-wrestler ha scherzosamente concluso: “Mi aspetto che tutto inizi a cedere da un momento all’altro”.