Guardiani della Galassia Vol. 3, il trailer del film

Il trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 presentato durante il Super Bowl 3 ha fatto il suo debutto online

Guardiani della Galassia Vol.3 segna la fine di un'era, poichè è l'ultima avventura della squadra galattica capitanata da Star Lord ed è l'ultimo film Marvel di James Gunn prima di passare definitivamente alla Dc Comics. Dalle immagini di questo trailer, Gunn intende regalare un gran finale col botto al pubblico, spezzando anche alcuni cuori lungo la strada. Il trailer si apre con Peter Quill, alias Star-Lord (Chris Pratt), che riassume gli eventi dei primi due film dei Guardiani della Galassia. "Sono Star-Lord! Ho formato i Guardiani. Ho incontrato una ragazza. Mi sono innamorato. E quella ragazza è morta... ma poi è tornata", dice, riferendosi al destino che ha colpito la sua compagna Guardiana e amante Gamora.

Il ritorno di Gamora e nuove minacce approfondimento Guardiani della Galassia Vol.3, il look di Adam Warlock FOTO Una versione di Gamora è tornata durante Avengers: Endgame, ma non è stata affatto gentile con Quill. I Guardiani vengono mostrati mentre pilotano la loro nuova astronave Bowie fino al quartier generale dell'Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji), che proprio come la sua controparte dei fumetti è ossessionato dalla manipolazione genetica: "La mia sacra missione è creare la società perfetta!". Tuttavia, Rocket Raccoon non è d'accordo: "Non voleva rendere le cose perfette... Odiava solo le cose così come sono". I flashback presentano il suo incontro con il suo interesse amoroso: la lontra geneticamente migliorata Lyla.

Un senso di famiglia… galattica leggi anche Guardiani della Galassia, James Gunn vuole spezzare la "maledizione" Altri filmati mostrano Quill che corre attraverso rottami in fiamme, i Guardiani che saltano dal Bowie su un asteroide e Groot in piedi schiena contro schiena con Quill che salta su Adam Warlock. "Voglio che sappiate tutti che sono grato di combattere al fianco dei miei amici", dice Drax agli altri Guardiani in un momento emozionante. Quill prosegue con un discorso straziante: "Siamo sempre stati alla ricerca di una famiglia finché non ci siamo trovati". Conclude con un'affermazione semplice ma potente. "Sei pronto per un ultimo giro?". A giudicare dal filmato del Bowie che sfreccia nello spazio e dall'ostinato inseguimento di Warlock, sarà un viaggio impressionante.

Colpi di scena Forse il momento più scioccante arriva dallo scatto finale del trailer che mostra i Guardiani che camminano tristemente attraverso Knowhere. E Nebula tiene in braccio Quill. Una voce fuori campo di Rocket completa l'atmosfera cupa: "Voleremo via insieme. Nell'infinito. E nel cielo meraviglioso". Trattandosi di un film di James Gunn, il trailer termina con un momento più leggero. Gamora sottolinea che il suo io precedente, di cui Peter era innamorato, assomigli molto più a Nebula, una idea a cui sua sorella si oppone violentemente. Tuttavia, Quill non può fare a meno di fissare gli occhi del cyborg dalla pelle blu. E quando Nebula sottolinea che erano il risultato della sperimentazione di Thanos su di lei, Quill risponde: "Beh, li ha scelti proprio bene".